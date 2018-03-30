القاهرة - أ ش أ

أكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية،ان الاتحاد الإفريقي يقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر إقليمي علي الساحة الإفريقية بمشاركة مصر،والذي سيضم كل الهيئات المشرفة عن الانتخابات في الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتقييم التجارب الناجحة وفي مقدمتها التجربة المصرية.

وأكد لوزا- اليوم الجمعة -“إن ملاحظات بعثة الاتحاد الأفريقي الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية تعد ملاحظات اولية وستصدر بشكل نهائي خلال الثلاث اشهر القادمة وستكون محلا للاعتبار من جانب وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأضاف أنه فيما يتعلق بعدم ادراج الاتحاد الافريقي ضمن المنظمات التي تتابع العملية الانتخابية من قبل الهيئة وهو ما اثر علي عمل عدد من مندوبي البعثة في بعض اللجان-انه سيتم تلافي ذلك ، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي كان من اوائل المنظمات التي تم دعوتها للمتابعه ولكنه استغرق مدة شهر ونصف للرد ووصلت بعثته الي القاهره متأخره مقارنة بالبعثات الاخري.