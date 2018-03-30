شرم الشيخ - أ ش أ

اختتمت فعاليات اليوم الأول لكأس أفريقيا والبطولة العربية للتريثلون والتي تستضيفهما مدينة شرم الشيخ على مدار يومين , بمشاركة 30 دولة يمثلهم 400 لاعب ولاعبة.

وقد كرم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفائزين في اليوم الأول , وكذلك تم تكريم بارى سيف رئيس الاتحاد الأمريكى للترايثلون وأحسن حكم وحكمة في أمريكا .

وشارك فقرات تكريم الفائزين الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع , ونادر التطاوى مدير عام الهيئات بوزارة الرياضة , وممدوح على المديرالتنفيذى للاتحاد المصري للترايثلون وإيمان حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ المنافسات صباح غد بمشاركة 30 دولة تحتسب نتائجها كأحد النقاط المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020, ومن أبرز الدول المشاركة كل من فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج وبولندا وكازخستان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والاردن والعراق ولبنان بالاضافة الى مصر البلد المضيف.