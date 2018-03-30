رام الله - أ ش أ

طالب نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة المجتمع الدولي بالتحرك جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه والتنديد بخروقات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن التهديدات الإسرائيلية لن تقف أمام إرادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شعث – في تصريح لاحدي القنوات الفضائية – أن الفلسطينيين من أقصى الشمال في الضفة وإلى أقصى جنوب قطاع غزة يقومون بانتفاضة شعبية وطنية غير مسلحة يقدم فيها الشهداء والجرحى إحياء لذكرى يوم الأرض مؤكدا أن هذه التظاهرات تؤكد صمود الشعب الفلسطيني الدائم في مواجهة الاحتلال.

وأكد شعث أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في النضال الشامل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه و لن يذهب إلى أي مكان في العالم غير فلسطين.

وأشار إلى أن هناك رفضا دوليا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس, وتعامله مع قضايا اللاجئين والاستيطان, لافتا إلى أن الدعم العالمي تجاه القضية الفلسطينية يحتاج إلى تفعيل حتى يستطيع الشعب الفلسطيني الوقوف ضد الاحتلال.