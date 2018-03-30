القاهرة - أ ش أ

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية , بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة, في ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 11 قطعة أسلحة نارية وذلك فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية ..

وشملت الأسلحة 4 بنادق خرطوش وطبنجة و6 فرد محلى الصنع و42 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وخزينة طبنجة .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين , والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب , تصنيع , إتجار , إحراز , حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .