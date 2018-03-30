القاهرة - أ ش أ

اعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة, عقد ندوة بعنوان “كتب الأطفال المترجمة”, يوم ا?ثنين المقبل . وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة ان الندوة تأتي في إطار احتفال قطاعات وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب.

ويتحدث فى الندوة الدكتور أحمد الراوى أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب بجامعة حلوان , والدكتورة رشا صالح أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب بجامعة حلوان, ومحمد سيد عبد التواب المشرف على النشر بالمركز القومي للترجمة .

ويدير الندوة الدكتور أشرف قادوس المشرف على مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل.