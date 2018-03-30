أسوان - أ ش أ

أعلن المهندس سمير حقار رئيس مدينة أبوسمبل بأسوان إنه تم البدء فى توصيل التيار الكهربائى تدريجيا إلى مختلف أنحاء المدينة،من خلال توفير مغذيات إضافية وبديلة،وذلك في إطار مواجهة تداعيات سقوط 4 أبراج للضغط العالى بمنطقة توشكى القريبة من المدينة، والتى تسببت في خروج عدد كبير من مناطق مدينة أبوسمبل عن الشبكة الكهربائية الموحدة،تأثرا بالعاصفة الترابية الكبيرة التى ضربت المحافظة بالكامل ليلة الأربعاء الماضي .

وأكد رئيس المدينة فى تصريحات اليوم الجمعة أنه تم التنسيق مع شركات الكهرباء المعنية لسرعة إعادة التيار الكهربائى للمدينة بشكل طبيعى، وتوجيه جهودها لإصلاح الأبراج التى تعرضت للسقوط..مشيرا إلى أن أعمال إصلاح أبراج الضغط العالى سيستغرق ما بين 4 أو 5 أيام ليعود بعدها التيار الكهربائى إلى طبيعته بمدينة أبوسمبل.

وأشار إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى، كحل مؤقت،من خلال الإستعانة بأعمال الربط الكهربائى على خطوط كهربائية بديلة عبر الدفع بمحولات طواريء لتشغيل الأماكن الحيوية مثل: محطة مياه الشرب،والمخابز،والمستشفيات،وغيرها.