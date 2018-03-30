موسكو (أ ف ب)

ابلغت روسيا السفير الهولندي اليوم الجمعة قرارها طرد دبلوماسيين اثنين في رد على اجراء مماثل اتخذته هولندا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا

كما أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة أن السلطات الروسية أصدرت قرارا بطرد مسؤولين اثنين في سفارتها بموسكو ومنحتهما أسبوعا لمغادرة أراضيها.

وأعلنت ايضا وزارة الخارجية الفنلندية اليوم أن روسيا طردت دبلوماسيا فنلنديا من موسكو

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت -في وقت سابق اليوم- أنها استدعت سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا والتي طردت دبلوماسيين روس من أراضيها لإخطارهم بالإجراءات التي تبنتها روسيا تجاه بلدانهم وتسليم السفراء الأجانب مذكرات احتجاج على الخطوات غير الودية التي اتخذتها بلدانهم تجاه روسيا.