أخبار مصر - د.هند بدارى

يوقع ا .د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الثلاثاء القادم، أول بروتوكول توأمة بين مستشفيات ومراكز أبحاث جامعة عين شمس وأكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان ثاني أكبر الجامعات الصينية.

وأكد الدكتور عزت أن التوامة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، و أن مستشفى السرطان بجامعة فودان تضم 1200 سرير أورام و تخدم 3 ملايين مريض سنويا .

و أضاف أ.د. هشام الغزالي منسق البروتوكول أنه سيتم إنشاء أول بنك متخصص في أبحاث السرطان، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة علي طريق الشفاء.