القاهرة - أ ش أ

أشادت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية و التى يرأسها السفير عبد الله ديوب وزير خارجية مالى الأسبق بحسن سير العملية الانتخابية الرئاسية في مصر والتي جرت أيام 26 و27 و28 مارس الجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد ديوب – في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بالقاهرة- إن الانتخابات تمت فى جو سلمى للغاية وفى بيئة آمنة،مشيرا إلى كثافة التصويت من قبل المرآة وتسهيل عملية التصويت لكبار السن،مشيرا إلى أن معظم اللجان الانتخابية كانت سهلة الوصول اليها من قبل الناخبين.

وأضاف ديوب،أن البعثة شاركت في متابعة الانتخابات حيث توجه المواطنون للتصويت فى الانتخابات الثالثة من نوعها منذ ثورة 25 يناير والتي تنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى..لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقى تلقى دعوة من السلطات في مصر والهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في المتابعة وراى رئيس الاتحاد الافريقى ارسال بعثة ضمت 40 مراقبا من مختلف أعضاء البرلمان الأفريقى والسفراء والمجتمع المدنى والمستقلين،وتم نشر المراقبين في 10 محافظات من 27 محافظة على مستوى الجمهورية.