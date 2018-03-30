أخبار مصر - حمودة كامل

قررت إدارة الحركة بميناء الاسكندرية فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم/ الجمعة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الاموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً .

وأوضح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة ، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.