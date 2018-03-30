غزة -أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت, أن اللجنة الدولية رفعت من جهوزيتها استعدادا للاستجابة للأوضاع على حدود قطاع غزة مع انطلاق مسيرة العودة الكبرى وتقوم بمراقبة الأوضاع في قطاع غزة عن قرب.

وصرحت زقوت انهم على تواصل مع السلطات ومقدمي الخدمات الصحية في مناطق الأحداث.

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اللجنة الدولية رافقت الشعب الفلسطيني عبر الخمسين عاما الماضية وما زلنا ملتزمين بتخفيف التبعات الإنسانية المترتبة على الأوضاع الحالية.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة ونصبوا الخيام على بعد 700 متر من السياج الحدودي مع إسرائيل استجابة لدعوة الفصائل بتنظيم مسيرة العودة الكبرى والتي تتزامن مع ذكرى “يوم الأرض” التي تحل في الثلاثين من مارس كل عام.

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن في مناطق متفرقة من قطاع غزة كما استهدف الاحتلال قبل قليل المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن كافة المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة.