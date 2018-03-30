دمشق -أ ش أ

خرج مئات المدنيين السوريين المحتجزين لدى التنظيمات المسلحة -اليوم الجمعة- من منطقة دوما بالغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين على الأطراف الشمالية للغوطة، والذي افتتحه الجيش السوري في الـ 27 من الشهر الماضي .

وقامت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني بتأمين المدنيين من أهالي منطقة دوما ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

يذكر أن 1043 مدنيا قد خرجوا من منطقة دوما، وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق مجهزة بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.