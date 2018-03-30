بغداد -أ ش أ

اعلن رئيس مجلس ناحية العظيم العراقية، محمد العبيدي، -اليوم الجمعة- إن أهالي “قرية البو مرعي” تمكنوا من صد أكبر هجوم نفذه مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي على قريتهم، والتي تعتبر أصغر القرى المحررة داخل محافظة ديالى، واشار إلى أن الهجوم استمر أكثر من ساعة بمختلف الأسلحة .

وأضاف العبيدي أن تنظيم داعش شن هجوما شرسا على ” قرية البو مرعي” شمال ناحية العظيم في ساعة متأخرة مساء أمس، والتي تمثل أصغر القرى المحررة وتضم 7 منازل سكنية فقط .

وأشار إلى أن نساء القرية كان لهن موقف شجاع في تقديم الدعم لأزواجهن وأشقائهن، واضاف أن بعضهن حمل السلاح وأطلقن النار للدفاع عن القرية في موقف استثنائي.

وأوضح العبيدي أن شراسة الهجوم لم تكسر إرادة الأهالي،واشار إلى أن الأهالي صمدوا حتى وصول التعزيرات والدعم القتالي.