جنيف -أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة فى جنيف أن الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش سوف يصل الى جنيف الاثنين المقبل، حيث سيشارك في اليوم التالي في المؤتمر الدولى الخاص بمواجهة الأزمة الإنسانية فى اليمن .

وأشارت الأمم المتحدة في بيان -اليوم الجمعة- إلى أن جوتيريش سوف يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش مشاركته فى مؤتمر دعم اليمن فى جنيف لبحث العديد من القضايا.

ويشارك فى تنظيم المؤتمر الأمم المتحدة وحكومتا سويسرا والسويد لجمع التبرعات لليمن، ومن المنتظر أن يشارك فيه أيضا عدد كبير من الوزراء من مختلف الدول المعنية بهذه الأزمة وكذلك مجتمع المانحين .