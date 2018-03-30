أخبار مصر - حمودة كامل

عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعاً مع رياض رضوان، مدير عام مكتبات مصر العامة، لوضع تصور لبناء البشر قبل الحجر وبناء التنمية الفكرية للانسان المصرى بالمناطق العشوائية التى تم تطويرها.

وقال المهندس خالد صديق: فى اطار إستراتيجية الصندوق التى تتبنى فكر ان الانسان هو محور تطوير المكان، فنعمل حاليا على الاهتمام بالمناطق التى كانت تعانى من التهميش، وذلك من خلال انشاء مكتبات عامة فى تلك المناطق لنشر الوعى الثقافى وغرس الانتماء فى الاطفال والشباب، حتى نبتعد بهم عن الانتماءات الفكرية المتطرفة، والنجاح فى خلق جيل جديد بوعى فكرى مثقف.

واكد صديق ان الاجيال التى تتربى على القراءة وتنمية المواهب منذ الصغر من الصعب التأثير عليها فى الكبر، وجذبها للانتماء تحت أى فكرى متطرف.