القاهرة - أ ش أ

أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر اليوم صلوات “جمعة ختام الصوم” بمشاركة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة.

وتأتى صلوات جمعة ختام الصوم قبل بدء أسبوع الالآم والذى يبدأ عقب صلوات “أحد السعف”ويستمر لمدة أسبوع حتي عيد القيامة المجيد،وتتضمن صلوات “جمعة ختام الصوم” صلاة مسحة المرضى ,حيث كانت الكنيسة القبطية تقوم بطبخ وعمل زيت الميرون يوم جمعة ختام الصوم وتحديدا في دير الأنبا مقار بوادى النطرون وحتي الآن توجد قبة تسمي “قبة الميرون” وهي أثر من القرن الخامس الميلادي وكانت تتم فيها عمل الميرون،وأول بطريرك تم في عهده عمل الميرون هو الأنبا اثناسيوس البطريرك ال 20.

ومع مرور الوقت قررت قيادات الكنيسة في قرون سابقة إقامة صلاة مسحة المرضى في الكنائس في ذلك اليوم قبل بدء اسبوع الالآم.