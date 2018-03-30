القاهرة - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم/ الجمعة إستعداداً لمواجهة طنطا في الدوري.

شهد المران مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم من معسكر المنتخب الذي أقيم في سويسرا؛ حيث خاض المنتخب مباراتين وديتين مع البرتغال واليونان استعدادا لنهائيات كأس العالم.

وشارك ثنائي الأهلي وليد أزارو وعمرو السولية في التدريبات، بعد أن غاب السولية عن المشاركة في المران الجماعي أمس بعد حصوله على إذن، فيما اكتفى أزارو بأداء تدريبات تأهيلية أمس بعد عودته من المغرب والمشاركة مع منتخب بلاده.

وواصل شريف إكرامي، حارس الفريق، أداء تدريباته التأهيلية على هامش المران.. إذ يعاني إكرامي من إصابة في الحوض، كما اشتكى من آلام في القدم خلال الفترة الأخيرة.