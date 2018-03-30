القاهرة - أ ش أ

تنطلق اليوم انتخابات حزب الوفد الجديد لإختيار رئيس جديد للحزب خلقا للدكتور السيد البدوي الذي تنتهي ولايته في في الأول من يونيو المقبل بعد 8 سنوات في المنصب الذي شغله لدورتين متتاليتين ولا يجوز له الترشح بعدها وفقا للائحة الحزب .

ويتنافس في انتخابات اليوم 5 مرشحين وهم المستشار بهاء الدين أبوشقة،سكرتير عام حزب الوفد،ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب,والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد،والدكتور ياسر حسان مساعد رئيس الوفد وحمدي شوالي عضو حزب الوفد وسيد طه نائب رئيس لجنة الوفد بالبدرشين.

وكان رئيس حزب الوفد الجديد الدكتور السيد البدوي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم اللواء أحمد الفولى والدكتور حاتم الأعصر وأنور بهادر والدكتور صابر عطا والدكتور عبد السند يمامة والمهندس شريف بهجت واللواء محمد الحسيني لتتولي الإشراف علي الانتخابات بدءا من تلقي طلبات الترشيح،مرورا بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوفات الهيئه الوفدية,وانتهاء بإعلان النتيجة،وقد كلqف رئيس الوفد في قراره اللجنة ببحث التجاوزات التي قد تتم أثناء العملية الانتخابية من قبل المرشحين،أو مؤيديهم واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.