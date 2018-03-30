القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال النصف الأول من شهر أبريل، عقد منتدى أعمال مصري برتغالي، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات.

ولفت الوزير إلى أن مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد قابيل، أهمية دور المجلس فى تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والبرتغالي على حد سواء.