كابول- أ ش أ

أفادت مصادر محلية أفغانية أن حركة طالبان أعدمت أحد المدنيين الذين اختطفتهم في إقليم هيرات غربي أفغانستان.

واوضح مسئولين محليين -اليوم الجمعة- إن عناصر طالبان اختطفوا مساء أمس خمسة مدنيين على الأقل في مقاطعة شينداد.

وأكد المتحدث باسم إقليم هيرات، جيلاني فرهاد، وقوع الحادث،واشار إلى أن العناصر المسلحة أعدمت أحد الرهائن. ولفت إلى أنه لم يتضح حتى الآن الدافع الرئيسي لاختطاف المدنيين من قبل عناصر طالبان، فيما أوضح عدم معرفة مصير بقية المختطفين.

واضاف المسئول الأفغاني، إن من بين المختطفين اثنين من المدرسين، ولم تعلق حركة طالبان على تصريحات المسئولين الأفغان حتى الآن.