طنطا - أ ش أ

رصد رئيس نادي طنطا، فايز عريبي، مكافأة 5 آلاف جنيه، لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي، في المباراة التي تقام في الثاني من أبريل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من الدوري.

وجدد رئيس نادي طنطا، ثقته في الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن عماد النحاس، في العودة للانتصارات والدخول بالفريق إلى مركز متقدم في جدول المسابقة، وإسعاد جماهير طنطا.

وأكد عريبي، أن اللاعبين تعاهدوا على العودة للانتصارات في المباريات المتبقية، وشدد عليهم التركيز ومضاعفة الجهد في الملعب.