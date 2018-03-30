موسكو- أ ش أ

قرر المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم / الجمعة تمديد الهدنة الإنسانية لإتمام عملية إجلاء من تبقى من مسلحي تنظيم متطرف يدعى “فيلق الرحمن” من بلدة عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب شمال البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية – في بيان – إلى أن خروج عناصر “فيلق الرحمن” من عربين مستمر منذ 24 مارس الجاري، بموجب الاتفاق المبرم بين مركز المصالحة وقيادة التنظيم.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة اليوم أن سكان مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية يطالبون مسلحي تنظيم متطرف آخر بقبول شروط القوات الحكومية لتسوية الوضع في المدينة.