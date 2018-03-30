رام الله - أ ش أ

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر صباح اليوم/ الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي، شرق القرارة شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الشاب عمر وحيد نصر الله سمور (27 عاماً) استشهد، فيما أصيب آخر بجروح، جراء استهداف مدفعية الاحتلال للمزارعين، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن فلسطينيين اثنين اقتربا خلال ساعات الليل من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وقاما بأنشطة مشبوهة، واضاف ان القوة ردت بالقصف نحوهما؛ مما أدى إلى مقتل أحدهما.