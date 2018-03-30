أخبار مصر - أحمد عوض

أعادت هيئة موانئ البحر الاحمر فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى الساعة السابعة و النصف صباح اليوم / الجمعة بعد تحسن الاحوال الجوية و استقرار الرياح.

وأكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى للهيئة انتظام الحركة الملاحية واستئناف الانشطة البحرية واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست، والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء، ولا توجد اى خسائر او اضرار من سوء الاحوال الجوية .

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية حفاظا على انتظام و سلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة و الخاصة.