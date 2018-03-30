رويترز

قطع ميامي هيت خطوة مهمة نحو التأهل للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز هيت على شيكاجو بولز 103-92 يوم الخميس، فيما اشتعلت المنافسة أكثر في القسم الغربي بعد فوز سان انطونيو سبيرز 103-99 على اوكلاهوما سيتي ثاندر.

ويحتل هيت المركز السابع في القسم الشرقي برصيد 41 فوزا و35 هزيمة ويحتاج للفوز في مباراتين من آخر ست له هذا الموسم ليضمن التأهل بغض النظر عن نتائج ديترويت بيستونز الذي فاز 103-92 على واشنطن ويزداردز.