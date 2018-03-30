ريتشفيلد (أوهايو) - أ ف ب

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس على ان القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا “قريبًا جدًا”، وأسِف لما اسماه تبديد واشنطن 7 تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وفي خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في أوهايو، قال ترامب وسط التصفيق “سنخرج من سوريا في وقت قريب جدًا. فلندع الآخرين يتولون العناية بها الآن”.

ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ”الآخرين” الذين يمكن ان يتولوا أمر سوريا، لكن لروسيا وإيران قوات ذات حجم في سوريا دعمًا نظام بشار الأسد.

وأضاف “سنخرج من هناك في وقت وشيك. وسنعود إلى بلدنا حيث ننتمي وحيث نريد ان نكون”.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا حيث يعملون على مساندة جماعات مسلحة محلية لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، مع محاولة البقاء على مسافة بعيدة من الحرب الأهلية الواسعة هناك.

وقال ترامب “أنفقنا 7 تريليونات في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء”، متعهدًا بتركيز الإنفاق الأمريكي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في الوطن.

وتتعارض رغبة ترامب بالانسحاب من الأزمة، مع ما أعلنه في يناير الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

واعتبر تيلرسون آنذاك ان القوات الأمريكية يجب ان تبقى في سوريا من أجل منع تنظيم “داعش” والقاعدة من العودة، ولحرمان إيران من فرصة “تقوية موقعها أكثر في سوريا”.

وفي خطاب في جامعة ستانفورد، حذر تيلرسون أيضًا من ان “انسحابًا كاملًا للجنود الأمريكيين في هذا الوقت يعيد احياء الأسد ليستمر بممارساته الوحشية ضد شعبه”.