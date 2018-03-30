سيدني - أ ف ب

أفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي بأن زلزالًا شدّته 6,9 درجات ضرب جزيرة بابوا غينيا الجديدة اليوم الجمعة، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضاف المعهد أن الزلزال وقع الساعة 5,25 مساء بالتوقيت المحلي (21,25 بتوقيت جرينتش) وتم تسجيله على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 162 كيلومترًا من بلدة رابول في نيو بريتين.

وتسببت بعض الزلازل الحديثة العهد في المنطقة بموجات تسونامي وانزلاقات في التربة.

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية للأرض.