د ب أ

حذرت مجلة “وومان” النمساوية من أن قلة النوم تمهد الطريق للبدانة، بسبب تأثيرها السلبي على عملية الأيض، أو التمثيل الغذائي.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن قلة النوم تتسبب في تنشيط هرمون الجوع “جريلين” وتثبيط هرمون الشبع “لبتين” في الوقت ذاته، ما يفسر شعور الأشخاص، الذين ينامون قليلًا، بالجوع كثيرًا ويواجهون صعوبات في إنقاص الوزن.

ولتجنب ذلك، تنصح “وومان” بأخذ قسط كاف من النوم لمدة 8 ساعات ليلًا، مع مراعاة أن يكون النوم عميقًا ومتصلًا، ليكون للنوم تأثيره الإيجابي على عملية الأيض.