واشنطن - أ ف ب

عقد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الخميس لقاءً هو الأول له مع جون بولتون المستشار الجديد للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب والمعروف بأنه من “الصقور”.

ولدى استقباله بولتون في البنتاجون، قال له ماتيس ممازحًا “سمعت أنكم كنتم الشيطان المتجسد. كنتُ راغبًا بمقابلتكم”.

وفي وقت سابق، كان ماتيس قد رفض التحدث عن صعوبات قد تعترض عمله مع بولتون، وقال “لا تحفظات، لا قلق”.

وردًا على سؤال عن احتمال شعوره بالقلق من اختلاف في وجهات النظر مع بولتون الذي ينادي، بخلاف وزير الدفاع الأمريكي، بالانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران ويؤيد شن “ضربات وقائية” على كوريا الشمالية، قال ماتيس “آمل بان تكون هناك أراء مختلفة حول وضع العالم، هذا ما نحتاج إليه”.