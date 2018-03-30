القاهرة - أخبار مصر

تستعد مدينة السحر والجمال بعد غد لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب والذي ترأسه شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ويحمل هذا العام اسم النجم الكبير صاحب الرؤية والرسالة الفنان محمد صبحي حيث يتم تكريمه في أول أيام المهرجان ويصدر عنه كتابًا تذكاريًا، كما تعقد ندوة حول أعماله المسرحية يديرها عميد معهد الفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ويشارك فيها الدكتور حسن عطية والشاعر الدكتور مصطفى سليم والناقد إبراهيم الحسيني.

وتحظى هذه الدورة بأكبر نسبة مشاركة من 45 دولة تمثل مختلف مدارس المسرح وتياراته حيث تأتي فرق ومشاركات من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا واليونان وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة كما تمثل المشاركات الآسيوية عنصرًا ثريًا من التنوع لمشاركة الهند والصين وبنجلاديش وتايوان وعددًا كبيرًا من دول أفريقيا السمراء بالإضافة لمظاهرة من المسرح العربي شاركت فيها تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وموريتانيا وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.. وهو ما يعكس بكل تأكيد تقدير العالم العربي للدور الثقافي والفني بل والنضالي الذي تقدمه مصر والحرص على المشاركة ودعم رسالة الفن والسلام.

وقد أعلن الفنان محمد صبحي عن تقديم هدية خاصة شديدة التميز بالنسبة للمؤلفين الجدد في مسابقة صلاح عبد الصبور لنصوص الشباب حيث سيقوم بإخراج وتقديم النص الفائز بالمركز الأول وسيدعمه حتى ظهوره أمام الجمهور.

وأكد المخرج الشاب مازن الغرباوي رئيس المهرجان عن تنوع الفعاليات هذا العام ما بين عروض للمسابقة الرسمية وستة عروض مونودراما ـ أي عروض الممثل الواحد ـ في مسابقة خاصة لهذا النوع الصعب من المسرح ومسابقة مسرح الشارع.. كذلك تعدد اللجان بين اللجنة الرسمية ولجنة الشباب الدولية المستحدثة هذا العام وتشارك فيها الأستاذة المسرحية برومانيا “لومينيتا دان برسان” والفرنسي من أصل عربي دكتور “عمر فرتات” والناقد الشاب المصري خالد رسلان وكذلك تنوع الإصدارات والورش التي تصل إلى أربعة عشر ورشة تدريب في مختلف فروع الإبداع المسرحي فضلًا عن استضافة المهرجان لأول مرة إجتماعات الهيئة الدولية للسينوجرافيين والتي تضم أعضاء من عشر دول ويمثلنا فيها مصمم الديكور حازم شبل.

بينما عبرت الفنانة وفاء الحكيم مديرة المهرجان عن فرحتها بتكريم عدد كبير من النجوم المصريين والعرب يأتي في مقدمتهم النجم المتألق محمد هنيدي والذي سيحصل على درع سميحة أيوب التقديري كما تحصل على ذلك الدرع من تونس الفنانة منى نور الدين ومن الجزائر الفنانة خليدة التومي ومن الإمارات الفنانة عائشة عبد الرحمن.. وكذلك يكرم المهرجان في الإفتتاح الفنانين المصريين محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” والفنان مصطفى خاطر والكاتبة رشا عبد المنعم.. أما في حفل الختام فيمنح درع سميحة أيوب للمخرج المبدع عصام السيد والفنان القدير سيد رجب والمؤلف والمخرج السعودي يوسف صالح الخميس.. بينما يحصل على درع المهرجان كل من المخرج محسن رزق والفنانة مروة عبد المنعم أصحاب عرض الأطفال المتميز سنو وايت ولعلها تكون بداية طيبة لكي يتضمن المهرجان في دوراته القادمة قسمًا خاصًا بعروض الأطفال تجذب الأسر ومختلف الشرائح السنية وتزيد من قدرة المهرجان على تحقيق الجذب السياحي بالإضافة للفائدة الثقافية.