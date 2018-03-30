القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من المخدرات الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها، طبقًا لقانون مكافحة المخدرات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح يوم الخميس – إنه تم الاشتباه في طرد وارد من هونج كونج به كشاف ليد وشاحن كهربائي بوزن 200 جرام طبقًا للمستندات. وأضاف المصدر أنه بفتح الشاحن تبين وجود 6 أكياس بكل منها 11 جرامًا من الكوكايين والمخدرات التخليقية المتنوعة.

وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار النيابة المختصة.