رويترز

نجا الإسباني بابلو كارينيو بوستا من فرصة لحسم المباراة ليصعق كيفن أندرسون المصنف السادس بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6 ويبلغ الدور قبل النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس ليل الخميس.

وهذا هو الفوز الأول لكارينيو بوستا، الذي دخل المباراة بعد أداء رائع في الفترة الماضية وخسر 12 شوطًا فقط في آخر ثلاث مباريات، في خمس مواجهات ضد أندرسون وثأر لهزيمته في الدور الرابع في إنديان ويلز أمام المصنف الثامن عالميًا.

وأنقذ أندرسون فرصتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية وتحولت الأمور لصالحه لكن كارينيو بوستا المصنف 16 في البطولة استعاد رباطة جأشه في المجموعة الحاسمة والتي حافظ فيها كل منهما على إرساله حتى الشوط الفاصل.

وبدا أن كارينيو بوستا في طريقه للهزيمة عندما تأخر 6-5 في الشوط الفاصل لكنه نجا عندما أخطأ أندرسون في ضربة أمامية.

وبعد ذلك أطاح اللاعب الجنوب أفريقي بضربة خلفية خارج الملعب ثم فشل في رد الإرسال الثاني للاعب الإسباني ليمنح كارينيو بوستا الفوز بعد ساعتين و42 دقيقة.

ويلعب كارينيو بوستا ضد الألماني الكسندر زفيريف المصنف الرابع أو الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 29.

وخسر أندرسون، الفائز ببطولة نيويورك المفتوحة ووصيف البطل في أكابولكو وبيون هذا العام، جميع مبارياته العشر في دور الثمانية في بطولات الأساتذة وهي الأعلى تصنفيًا بعد البطولات الأربع الكبرى.