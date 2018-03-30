أخبار مصر - الجمعة 30 مارس

* ترامب: سنغادر سوريا قريبًا و”نتركها للآخرين”.

* البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لدعمها الحوثيين.

* السفير الأمريكي يسحب تهديده بـ”بديل لعباس” بعد هجوم فلسطيني كبير.

* الحريري: لبنان ليس دولة مفلسة والإصلاحات ستكون مؤلمة.

* جوتيريش: تغير المناخ التهديد الأكبر للبشرية.

الخليج الإماراتية

* ترامب: سنغادر سوريا قريبًا و”نتركها للآخرين”.

* الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين.

* مسيرات العودة الكبرى في “يوم الأرض” تنطلق في فلسطين والشتات.

* البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لدعمها الحوثيين.

* إيران تهرب الصواريخ للحوثيين من بيروت.

* مواجهات ضد الإنقلاب في صعدة ومأرب والبيضاء.

* غارة أمريكية تقتل عناصر إرهابية في البيضاء.

* تسرب أربعة ملايين طالب من المدارس بسبب ميليشيات الحوثي.

* حنيف القاسم: الإمارات تدعم الشرعية وتعيد بناء اليمن.

* شهادة أممية: الإمارات رائدة الإغاثة الإنسانية في العالم.

* السفارة السعودية بلندن تحذر رعاياها بعد تداول منشورات مسيئة.

* مقتل موظف في الصليب الأحمر بانفجار في الصومال.

* الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في السودان.

* مصادر أمنية: الجيش التركي يقيم قواعد عسكرية شمال العراق.

* روسيا تندد بـ “تزايد التسلح” في بولندا.

* تفاهم أمريكي باكستاني لاستئصال الإرهاب.

الشرق الأوسط

* استمرار المفاوضات بين موسكو و”جيش الإسلام” حول دوما.

* موسكو تعلن قرب انتهاء “مكافحة الإرهاب” في الغوطة.

* جنوبيو “المؤتمر” يحتشدون لتأكيد زعامة هادي للحزب خلفًا لصالح.

* باريس تتهم إيران بتسليح الميليشيات الحوثية.

* اعتراض “الباليستي” الحوثي “105” في سماء جازان.

* جريفيث ينهي مهمته في صنعاء بلقاء مزعوم مع الحوثي… ويتأهب لعدن.

* الإنقلابيون يحتجزون مساعدات إغاثية في إب.

* السفير الأمريكي يسحب تهديده بـ”بديل لعباس” بعد هجوم فلسطيني كبير.

* عون: الوضع الإقتصادي اللبناني مرتبط بالعلاقات مع الخليج.

* الحريري: لبنان ليس دولة مفلسة والإصلاحات ستكون مؤلمة.

* وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل.

* العراق: “إجراءات صارمة” ضد شراء أصوات الناخبين.

* المجتمع الدولي يدعو للحوكمة الرشيدة للتصدي لأزمات الساحل الأفريقي.

* نائب رئيس جنوب السودان يشكك في قرب التوصل إلى إتفاق سلام.

* إيطاليا تفكك شبكة مرتبطة بمنفذ “دهس برلين”.

* بلجيكا: الحكم على صلاح عبد السلام الشهر المقبل.

* ضبط شخصين بعد محاولة سائق دهس عسكريين في جنوب فرنسا.

* جوتيريش: تغير المناخ التهديد الأكبر للبشرية.

* ترمب يقيل وزير المحاربين القدامى ويعين طبيب البيت الأبيض في منصبه.

* 68 قتيلًا في سجن فنزويلي بسبب “حريق”.

الإتحاد الإماراتية

* السجن لـ3 يهود لاعتدائهم على فلسطينيين.

* المالكي: قدمنا أدلتنا على دعم إيران الحوثيين بالصواريخ.

* خالد بن سلمان: الإمارات شريك أساسي في دعم اليمنيين.

* “ذا ستايتسمان”: على العالم وضع قائمة شاملة للدول الراعية للإرهاب تضم قطر.

* منظمة: 64 شكوى تعذيب بمعتقلات قطر خلال شهرين.

* السياحة القطرية تواصل خسائرها.

* تراجع الاحتياطي الدولي والسيولة الأجنبية لـ”قطر المركزي”.

* مصارف قطر توقف توزيع ربح مساهميها.

* تخارج “فودافون” من قطر.

* قطر تعتذر رسميًا عن المشاركة في بطولة الأندية العربية.

* تصاعد الاحتجاجات في كردستان العراق لليوم الخامس.

* تعزيزات عسكرية إلى كركوك ومخاوف من زيادة نشاط “داعش”.

* تهديد بحرمان مرشحين وأحزاب عراقيين من الإنتخابات.

* ليبيا: لقاء مصالحة “تاريخي” بين ممثلي الزنتان ومصراتة.

* سلاح الجو يقصف متمردين تشاديين في جنوب ليبيا.

* الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية داعشية.

* موسكو تطرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا.

* ماي تدعو البريطانيين للوحدة مع اقتراب “بريكست”.

* السجن 30 عامًا لبلجيكي ارتكب جريمة إرهابية في سوريا.

* الكوريتان تعقدان قمة في الجنوب 27 أبريل.

* طوكيو تطلب لقاء الزعيم الكوري الشمالي.