صحافة عربية: ترامب: سنغادر سوريا قريبًا و”نتركها للآخرين”
أخبار مصر - الجمعة 30 مارس
* ترامب: سنغادر سوريا قريبًا و”نتركها للآخرين”.
* البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لدعمها الحوثيين.
* السفير الأمريكي يسحب تهديده بـ”بديل لعباس” بعد هجوم فلسطيني كبير.
* الحريري: لبنان ليس دولة مفلسة والإصلاحات ستكون مؤلمة.
* جوتيريش: تغير المناخ التهديد الأكبر للبشرية.
الخليج الإماراتية
* ترامب: سنغادر سوريا قريبًا و”نتركها للآخرين”.
* الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين.
* مسيرات العودة الكبرى في “يوم الأرض” تنطلق في فلسطين والشتات.
* البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لدعمها الحوثيين.
* إيران تهرب الصواريخ للحوثيين من بيروت.
* مواجهات ضد الإنقلاب في صعدة ومأرب والبيضاء.
* غارة أمريكية تقتل عناصر إرهابية في البيضاء.
* تسرب أربعة ملايين طالب من المدارس بسبب ميليشيات الحوثي.
* حنيف القاسم: الإمارات تدعم الشرعية وتعيد بناء اليمن.
* شهادة أممية: الإمارات رائدة الإغاثة الإنسانية في العالم.
* السفارة السعودية بلندن تحذر رعاياها بعد تداول منشورات مسيئة.
* مقتل موظف في الصليب الأحمر بانفجار في الصومال.
* الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في السودان.
* مصادر أمنية: الجيش التركي يقيم قواعد عسكرية شمال العراق.
* روسيا تندد بـ “تزايد التسلح” في بولندا.
* تفاهم أمريكي باكستاني لاستئصال الإرهاب.
الشرق الأوسط
* استمرار المفاوضات بين موسكو و”جيش الإسلام” حول دوما.
* موسكو تعلن قرب انتهاء “مكافحة الإرهاب” في الغوطة.
* جنوبيو “المؤتمر” يحتشدون لتأكيد زعامة هادي للحزب خلفًا لصالح.
* باريس تتهم إيران بتسليح الميليشيات الحوثية.
* اعتراض “الباليستي” الحوثي “105” في سماء جازان.
* جريفيث ينهي مهمته في صنعاء بلقاء مزعوم مع الحوثي… ويتأهب لعدن.
* الإنقلابيون يحتجزون مساعدات إغاثية في إب.
* السفير الأمريكي يسحب تهديده بـ”بديل لعباس” بعد هجوم فلسطيني كبير.
* عون: الوضع الإقتصادي اللبناني مرتبط بالعلاقات مع الخليج.
* الحريري: لبنان ليس دولة مفلسة والإصلاحات ستكون مؤلمة.
* وعود بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان الصيف المقبل.
* العراق: “إجراءات صارمة” ضد شراء أصوات الناخبين.
* المجتمع الدولي يدعو للحوكمة الرشيدة للتصدي لأزمات الساحل الأفريقي.
* نائب رئيس جنوب السودان يشكك في قرب التوصل إلى إتفاق سلام.
* إيطاليا تفكك شبكة مرتبطة بمنفذ “دهس برلين”.
* بلجيكا: الحكم على صلاح عبد السلام الشهر المقبل.
* ضبط شخصين بعد محاولة سائق دهس عسكريين في جنوب فرنسا.
* جوتيريش: تغير المناخ التهديد الأكبر للبشرية.
* ترمب يقيل وزير المحاربين القدامى ويعين طبيب البيت الأبيض في منصبه.
* 68 قتيلًا في سجن فنزويلي بسبب “حريق”.
الإتحاد الإماراتية
* السجن لـ3 يهود لاعتدائهم على فلسطينيين.
* المالكي: قدمنا أدلتنا على دعم إيران الحوثيين بالصواريخ.
* خالد بن سلمان: الإمارات شريك أساسي في دعم اليمنيين.
* “ذا ستايتسمان”: على العالم وضع قائمة شاملة للدول الراعية للإرهاب تضم قطر.
* منظمة: 64 شكوى تعذيب بمعتقلات قطر خلال شهرين.
* السياحة القطرية تواصل خسائرها.
* تراجع الاحتياطي الدولي والسيولة الأجنبية لـ”قطر المركزي”.
* مصارف قطر توقف توزيع ربح مساهميها.
* تخارج “فودافون” من قطر.
* قطر تعتذر رسميًا عن المشاركة في بطولة الأندية العربية.
* تصاعد الاحتجاجات في كردستان العراق لليوم الخامس.
* تعزيزات عسكرية إلى كركوك ومخاوف من زيادة نشاط “داعش”.
* تهديد بحرمان مرشحين وأحزاب عراقيين من الإنتخابات.
* ليبيا: لقاء مصالحة “تاريخي” بين ممثلي الزنتان ومصراتة.
* سلاح الجو يقصف متمردين تشاديين في جنوب ليبيا.
* الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية داعشية.
* موسكو تطرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا.
* ماي تدعو البريطانيين للوحدة مع اقتراب “بريكست”.
* السجن 30 عامًا لبلجيكي ارتكب جريمة إرهابية في سوريا.
* الكوريتان تعقدان قمة في الجنوب 27 أبريل.
* طوكيو تطلب لقاء الزعيم الكوري الشمالي.
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