رويترز

حطمت سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة من جديد آمال فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقًا في تحقيق انتفاضة رائعة بعد عودتها للملاعب وهزمتها 3-6 و6-2 و6-1 لتتأهل لنهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس يوم الخميس.

وأظهرت أزارينكا، حاملة اللقب ثلاث مرات والتي شاركت ببطاقة دعوة بعد غياب استمر ثمانية أشهر بسبب نزاع حول حضانة ابنها، لمحات من مستواها المعهود عندما كانت في صدارة التصنيف.

لكن لاعبة روسيا البيضاء عانت بعد ذلك من تراجع لياقتها أمام المصنفة 13 عالميًا.

وتحكمت ستيفنز، التي هزمت أزارينكا أيضًا في الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز هذا الشهر، في اللقاء في وقت مبكر بالمجموعة الثانية ولم تتراجع لتتفوق بسهولة في المجموعة الفاصلة.

وقالت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 25 عامًا “أدركت أنني يجب أن أواصل القتال. لم أكن في حالة جيدة في المجموعة الأولى ثم كافحت في المجموعة الثانية وعلمت أن هذا يقودني للمسار الصحيح”.

وأضافت “فزت بالعديد من النقاط المتتالية وأود الحفاظ على حالة الزخم”.

وستلتقي ستيفنز في النهائي يوم السبت مع إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة والمصنفة السادسة أو الأمريكية دانييل كولينز الصاعدة من التصفيات.

وكانت عودة أزارينكا قصيرة بعد إنجاب طفلها في ديسمبر (كانون الأول) 2016 وشاركت في بطولتين فقط قبل أن تخوض نزاعًا قضائيًا حول الحضانة وحرمها الأب من السفر مع الطفل.

ولعبت أزارينكا القليل من المباريات في السنوات الأخيرة لكنها استمتعت بمسيرة جيدة في ميامي تضمنت الفوز على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة عالميًا في دور الثمانية.