إسطنبول/بريشتينا - رويترز

أكدت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الخميس إن كوسوفو رحلت إلى تركيا المواطنين الأتراك الستة الذين ألقت القبض عليهم لصلتهم بمدارس تمولها حركة رجل الدين فتح الله كولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب عام 2016.

وقال راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو إن أحدًا لم يطلعه على عملية ترحيل الستة مشيرًا إلى أنها من تنفيذ الشرطة ووكالة الخدمة السرية. ووصفت وسائل إعلام محلية الخطوة بأنها “اختطاف”.

وقالت وزارة الداخلية في كوسوفو إنها ألغت تصاريح الإقامة الممنوحة للستة بعد إلقاء القبض عليهم “لأسباب أمنية”. ولم تخض في تفاصيل.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الستة محتجزون حاليًا في تركيا.

وأضافت أن الستة، وهم جهان أوزكان وكهرمان ديميريز وحسن حسين جونكان ومصطفى إردم وعثمان كركايا ويوسف كارابينا، “أعضاء كبار” في شبكة كولن.

وذكرت الوكالة أنهم مسؤولون عن استقطاب عناصر لشبكة كولن ومساعدة أعضاء آخرين في تركيا على مغادرة البلاد في ظل حملة القمع الأمنية التي أسفرت عن فصل عشرات الآلاف من وظائفهم أو سجنهم بسبب صلتهم بكولن.

وتتهم أنقرة كولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الإنقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016 وأعلنت حركته منظمة إرهابية. وينفي كولن أي صلة له بالإنقلاب الفاشل.

وفي أوج قوتها، كانت حركة كولن تدير مدارس في 160 دولة من أفغانستان إلى الولايات المتحدة. ومنذ محاولة الإنقلاب ضغطت تركيا على حلفائها لإغلاق المؤسسات التي تديرها حركة كولن.