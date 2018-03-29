الرباط -رويترز

يحيي العراقي كاظم الساهر والهولندي مارتن جاريكس أولى سهرات مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمملكة المغربية في دورته السابعة عشرة التي تنطلق في يونيو القادم.

وفي بيان لها اليوم الخميس كشفت إدارة المهرجان عن برنامج اليوم الأول للمهرجان في 22 يونيو والذي يضم سبع حفلات تقام بالتزامن على خمس مسارح.

ويقدم الساهر حفله ضمن برنامج الموسيقى الشرقية بالمهرجان في فضاء النهضة بينما يقدم جاريكس حفله ضمن برنامج الموسيقى الدولية على منصة السويسي.

وفي المساء ذاته يقدم عازف الجيتار الغاني إيبو تيلور حفله على مسرح أبو رقراق ضمن برنامج الموسيقى الأفريقية فيما يقف عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان على مسرح محمد الخامس ضمن برنامج (الاكتشافات).

ويشمل (البرنامج المغربي) ثلاث حفلات في الافتتاح على منصة سلا القريبة من الرباط يتشارك فيها المغنين كرافاطا وإيهاب أمير وأمين تمري وأمينوكس.

ومهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تأسس في 2001 وتنظمه جمعية مغرب الثقافات هو أبرز حدث فني في المملكة المغربية يجذب إليه كل عام مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء بالعالم.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انضمام المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقي الأمريكي برونو مارس إلى برنامج هذا العام الذي يمتد من 22 إلى 30 يونيو .