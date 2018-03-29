الفاتيكان -رويترز

وبخ الفاتيكان اليوم الخميس صحفيا إيطاليا مشهورا نقل عن البابا فرنسيس قوله إن الجحيم لا وجود لها.

وأصدر الفاتيكان بيانا بعد التصريحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يقول إنها لا تعكس ما قاله البابا بشكل دقيق.

والتقى الصحفي أوجينيو سكالفاري (93 عاما)، وهو ملحد بشكل معلن وتربطه صداقة فكرية بالبابا فرنسيس، مع البابا مؤخرا وكتب قصة مطولة شملت على قسم للسؤال والجواب في نهايتها.

وقال الفاتيكان إن البابا لم يجر معه مقابلة وإن المقالة ”نتاج لإعادة صياغته“ وليست ”نصا دقيقا لكلمات البابا“.

ويتفاخر سكالفاري، وهو مؤسس صحيفة (لا روبوبليكا) الإيطالية، بأنه لا يكتب ولا يستخدم مسجلا أثناء مقابلاته مع زعماء وقادة ثم يقوم بعد ذلك بإعادة كتابة المقابلات في مقالات مطولة.

ووفقا لمقالة سكالفاري اليوم الخميس في الصحيفة سأل البابا عن المكان الذي تذهب إليه في النهاية ”الأرواح الشريرة“ لتُعاقب ونقل عن البابا قوله ردا على ذلك:

”لا تعاقب. تلك التي تتوب تحصل على مغفرة الرب وتأخذ مكانها مع من يُجلّونه.. لكن تلك التي لا تتوب ولا يمكن الغفران لها تختفي. لا يوجد جحيم لكن اختفاء الأرواح الشريرة موجود“.

وتؤكد التعاليم العامة للكنيسة الكاثوليكية ”وجود الجحيم وأبديتها“.

وتلك هي المرة الثالثة على الأقل التي يصدر فيها الفاتيكان بيانات ينأى فيها بنفسه عن مقالات لسكالفاري عن البابا.