القاهرة - أ ش أ

أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر أن الشهادات ذات العائد 17% التي طرحها البنك قبل نحو 6 أسابيع مستمرة ولا تغيير فيها.

وقال الإتريي -في تصريح صحفية له اليوم الخميس- إن شهادات ال`17% التي تبلغ مدتها سنة وشهادات ال`15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن 11 مليار جنيه في 6 أسابيع.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت مساء اليوم خفض الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1% لتصل إلى 75ر16% للودائع و75ر17% للإقراض وهو الخفض الثاني على التوالي بعد أن كان قد خفضها في اجتماعه السابق بمقدار 1%.