الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن قرار الرئيس عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 3 أشهر، جاء دعماً لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة المناخ السياسي الإيجابي، للوصول في أقرب وقت للسلام الشامل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستكمال إلحاق الممانعين بالعملية السياسية وركب السلام والإعمار والتنمية في دارفور.

وناشدت الوزارة – في بيان اليوم الخميس – الممانعين بالحركات المسلحة خارج السودان، أن يستجيبوا لصوت العقل والحكمة ورغبات المواطنين في ممارسة حياتهم الطبيعية، بعد أن عاد الأمن والسلام والاستقرار إلى مناطقهم.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي لدعم جهود حكومة السودان لتحقيق الإنعاش والإعمار والتنمية خاصةk في المناطق التي تأثرت بالنزاعات.