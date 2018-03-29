الإسكندرية - أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس مرانه الأساسي ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمباراته أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز لكرة القدم.

واستمر مران المصري لمدة ساعتين، وشهدت التدريبات تنافسا كبيرا بين اللاعبين من أجل نيل ثقة المدير الفني حسام حسن للدخول في تشكيل المصري في اللقاء.

من جانبه، حرص حسام حسن على التنبيه على اللاعبين بضرورة الحذر في الكرات المشتركة، خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة.