لندن -أ ش أ

ساد الاستقرار أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس, باستثناء شهادات ايداع البنك التجاري الدولي التي سجلت ارتفاعا.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي0.03 نقطة بنسبة 0.59% لتسجل 5.08دولار, حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند5.10 دولار, بينما كان أقل مستوى لها عند 5.01دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 2.90 دولار وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.82 دولار, وأقل مستوى لها عند 2.78دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها عند0.20 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار, وكان أقل مستوى لها عند 0.23 دولار أيضا, كما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 5 دولارات.