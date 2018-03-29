لندن - أ ش أ

اختارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في نادى ليفربول الموسم الحالى بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع فريقه ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ومنحت الصحيفة محمد صلاح 9 ? 10 في التقييم الذي أعدته عن مستويات لاعبي ليفربول هذا الموسم، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب آخر.

وأوضخت الصحيفة أنه لم يتوقع أحد أن يتألق محمد صلاح بهذا الشكل عندما انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماk من روما الإيطالي، مشيرة إلى انه يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

ومنحت الصحيفة روبرتو فيرمينو البرازيلي درجة 8 من 10 ليأتي ثانيا بعد النجم صلاح، وأعطت درجة 7 من 10 لكل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وأندريه روبرتسون وأليكس تشامبرلين وإمري شان وساديو ماني.

كما أعطت الصحيفة 6 من 10 للوريس كاريوس وديان لوفرين وجيمس ميلنر وجوردان هندرسون و5 من 10 لراجنار كلافان وألبيرتو مورينو وجويل ماتيب وجيورجينو واينالدوم وداني إنجر ودومينيك سولانكي، بينما في الترتيب الأخير بدرجة 4 من 10 كل من ماركو جروييتش وآدم لالانا ودانييل ستوريدج وسيمون مينيوليه.

ويلتقى ليفربول السبت المقبل كريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك” ضمن منافسات الجولة الــ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.