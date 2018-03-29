اخبار مصر- وكالات

بيعت أكثر من 350 صورة تعرض لأول مرة لفريق “البيتلز” البريطانية التقطت خلال أول حفلين للفرقة بالولايات المتحدة 253 ألفا و200 جنيه إسترليني في المزاد.

وبحسب بي بي سي التقطت هذه الصور بواسطة المصور الشاب مايك ميتشل في مدينتي بالتيمور وواشنطن الأمريكيتين عام 1964.

واشترت دار أوميجا للمزادات مجموعة من 413 صورة “نيجاتيف” مع حقوق النشر مقابل 253 ألفا و200 إسترليني.

وعرضت 46 صورة من تلك الصور من قبل عند طرحها للبيع في المزاد عام 2011.