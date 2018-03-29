بروكسل-أ ف ب

حكم القضاء البلجيكي الخميس غيابيا بسجن مقاتل من تنظيم داعش مرتبط بـ”الجهادي جون” البريطاني المعروف بتسجيله عمليات الاعدام التي كان ينفذها في سوريا، مدة ثلاثين عاما بتهمة ارتكاب عملية قتل ارهابية.

وكان عربين اميشتي من منطقة آنفير (شمال) توجه الى سوريا في العام 2014 قبل ان تتعرف عليه الاستخبارات البلجيكية من خلال تسجيل فيديو لاعدام جنود سوريين بقطع الرأس، حسبما أوردت وكالة الانباء البلجيكية.

وفي اللقطات التي تعود الى نوفمبر 2014، بدا اميشتي الى جانب الجهادي البريطاني من أصل كويتي محمد اموازي الملقب بـ”الجهادي جون” الذي أثارت تسجيلات اعدامه الرهائن بقطع الرأس صدمة عامة للرأي العام العالمي في 2014 و2015.

وفي كل التسجيلات كان الجهادي البريطاني الذي قتل في قصف على الرقة في نوفمبر 2015، يبدو مرتديا اللون الاسود ويحمل سكينا حربيا، وعلاوة على عقوبة السجن، أعلنت محكمة ابتدائية في مالين (شمال) حرمان اميشتي من حقوقه المدنية مدى الحياة.

وهي ليست المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء البلجيكي حكما بحق أحد رعاياه بتهم ارتكاب جرائم في سوريا.