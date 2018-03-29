اخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا اشارت فيه الى ان لنساء في المملكة العربية السعودية يركبن “موجة تويتر” أملا في أن يساعد نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي في جلب إصلاحات اجتماعية.

وتصف الصحيفة السعودية بإنها شهدت “انفجارا في النشاط” على تويتر على مدى العامين الماضيين، بحسب تقرير هو الأول من نوعه أعدته باحثات سعوديات يوثق نضال النساء في المملكة من أجل حقوقهن منذ عام 1990.

وبحسب إحدى الباحثات المشاركات في إعداد التقرير والذي نشره مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز فإن موقع تويتر كان له دور كبير في إثارة الوعي حول قضايا النساء، مضيفة: “نعلم أن قادتنا يراقبون تويتر بهدف متابعة الأنشطة السياسية وهم يسمعون عن طريقه أصوات الناس”.

ووفقاً للتقرير فإن أكثر من 40 بالمئة من 6.3 مليون سعودي على تويتر في عام 2016 من النساء وإن كان العديد من الحسابات مجهولة المصدر وتنشر التغريدات فيها باللغتين العربية والإنجليزية.

نشرت صحيفة “الجارديان” ايضا تقريرا اشار الى إنه لا يوجد أي وثائق لـ 600 ألف شخص في بريطانيا كان من المتوجب مغادرتها خلال العامين الماضيين.

وأضافت الصحيفة ان الوعد الذي أطلقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستخدام برنامج رقابة يوفر 100 في المئة على الحدود البريطانية ليس لديه أي تسجيل لمئات الآلاف من الأشخاص كان من المقرر مغادرتهم خلال العامين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن “لديفيد بولت” كبير مفتشي الهجرة إن البرنامج الإلكتروني الجديد يحتوي على بيانات غير متطابقة لأكثر من 201 ألف شخص ليس لديهم أي ملف في وزارة الداخلية البريطانية بأنهم دخلوا ااى بريطانيا.

ذكرت صحيفة “الاندبنتنت” ان نجم الكرة المصري “محمد صلاح” فاجأ مشجعين أطفال لليفربول.

و نشر نادي ليفربول ومشجعوه على فيسبوك فيديو لصلاح خلال مفاجأته لـ20 طفلا في مدرسة في ليفربول أثناء مسابقة تعليق على مباراة قيل لهم إن من سيفوز فيها سيحظى بفرصة لقاء النجم المصري.

ذكرت صحيفة “التليجراف” أن حالة “يوليا سكريبل” ابنة الجاسوس السابق “سيرجي سكريبل” في تحسن سريع والتي كانت قد تعرضت مع والدها لغاز الأعصاب في أوائل الشهر الحالي بمدينة ساليزبري البريطانية.

وسكريبل ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية جندته المخابرات البريطانية MI6. وكان قد حكم عليه بالسجن في بلاده لمدة 13 سنة بعد انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه عام 2006.

كما أطلق سراح سكريبل في اطار أكبر صفقة تبادل جواسيس بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 2010 بعد أن أصدر الرئيس الروسي حينذاك “ديميتري ميدفيديف” عفوا عنه.