القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن إجمالي القروض التي تم صرفها من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو بلغت حوالي 300 مليون جنيه، استفاد منها 2175 مربيا، لعدد رؤوس يزيد على 23 ألف رأس من الماشية.

واضاف إنه تم إطلاق مبادرة لإستكمال الطاقات الإستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية الحلاب والتسمين، بعدما تبين أن هناك حوالي 26 ألف مزرعة للإنتاج الحيواني تعمل بأقل من 50% من طاقتها الفعلية.

وذكر أنه تم تقديم قروض من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة 5% بإجمالي مبلغ 199 مليون جنيه، لعدد 371 مستفيدا، لشراء 8443 رأس ماشية، بما سيكون له أيضا كبير الأثر في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر وخفض أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

وأكد البنا أهمية مشروع المليون رأس ماشية نظرا لانه يساهم بشكل كبير في زيادة المتاح من اللحوم الحمراء، ويقلل الفجوة بما يؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، فضلا عن زيادة عدد الروؤس المنتجة للحوم أو الألبان، ذات الأداء الإنتاجي المتميز.