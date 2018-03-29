اخبار مصر - عصمت سعد

يعقد الاثنين المقبل مؤتمر اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة بحضور ورعاية عمرو الجارحى وزير المالية.
ومن المقرر ان يعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي خلال المؤتمر عن الإطلاق الفعلي لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إليكترونيا مع إمكانية دفع الضريبة إليكترونيا من خلال نفس النظام ، كما يتم خلال المؤتمر الاعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الاليكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار اكثر من 25 الف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال وجاري تعميمها علي بعض قطاعات الممولين الاخرى ، وفي نفس السياق جاري العمل أيضا علي إطلاق انظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والاجور أيضا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكن.