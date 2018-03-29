الاثنين.. مؤتمر اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة
اخبار مصر - عصمت سعد
يعقد الاثنين المقبل مؤتمر اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة بحضور ورعاية عمرو الجارحى وزير المالية.
ومن المقرر ان يعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي خلال المؤتمر عن الإطلاق الفعلي لنظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إليكترونيا مع إمكانية دفع الضريبة إليكترونيا من خلال نفس النظام ، كما يتم خلال المؤتمر الاعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الاليكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار اكثر من 25 الف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال وجاري تعميمها علي بعض قطاعات الممولين الاخرى ، وفي نفس السياق جاري العمل أيضا علي إطلاق انظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والاجور أيضا من خلال نظام العمليات الضريبية المميكن.
وصرح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بان النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة و يمثل النظام الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة فى اجراءات التحول الرقمي وتقديم التيسيرات للممولين مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر و ينعكس إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.واكد الوزير ان من بين أهداف النظام بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي و تحقيق العدالة الضريبية مما يساعد في بناء الثقة بين كل اطراف المنظومة الضريبية و من ثم رفع مستوى المتحصلات الضريبية ويمثل النظام اضافة كبيرة فى الطريق للتحول للمجتمع الرقمي وتماشيا مع توجه الدولة للشمول المالى .
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