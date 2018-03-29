وصرح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بان النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة و يمثل النظام الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة فى اجراءات التحول الرقمي وتقديم التيسيرات للممولين مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر و ينعكس إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية العالمية.واكد الوزير ان من بين أهداف النظام بناء قواعد بيانات مدققة وصحيحة مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي و تحقيق العدالة الضريبية مما يساعد في بناء الثقة بين كل اطراف المنظومة الضريبية و من ثم رفع مستوى المتحصلات الضريبية ويمثل النظام اضافة كبيرة فى الطريق للتحول للمجتمع الرقمي وتماشيا مع توجه الدولة للشمول المالى .