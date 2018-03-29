برلين-أ ف ب

اعتقلت السلطات الالمانية اربعة سوريين للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وتخريب وهجوم بالقنابل الحارقة على مصلى يؤمه مسلمون اتراك، وفقا لما ذكرته الشرطة الالمانية الخميس.

وادى الحادث الذي وقع في مدينة اولم جنوب البلاد في 19 مارس الى اضرار مادية فقط، ولم يصب الاشخاص الثمانية الذين كانوا داخل المصلى وقت الهجوم بأذى، حسبما افادت الشرطة المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة في شتوتغارت.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم وتتراوح اعمارهم بين 18 و27 عاماً الاربعاء. واعترف احد الرجال بمشاركته في الحادثة، بحسب البيان.

ووقع الهجوم الساعة 3 صباحا مع القاء العديد من القنابل الحارقة على المصلى، ما أدى الى اشتعال النار، الا ان الشرطة تمكنت من اخمادها بسرعة.

وذكرت النيابة انها تشتبه بأن الهجوم “ربما كان بدوافع سياسية” إلا أنه طبقا لوكالة الانباء الالمانية رفض المدعون التعليق على انباء بأن الهجوم عمل انتقامي بسبب الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية.

واوضح البيان ان “التحقيق حول دوافع السوريين، لا يزال مستمرا”.