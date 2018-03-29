نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
مؤشرات أولية: 88 ألفا و370 صوتا للسيسي بمطروح مقابل 4211 لموسى
مؤشرات أولية: 70028 صوتا للسيسي مقابل 2479 لموسى بالعدوة
مؤشرات: مليون و311 ألف صوت للسيسي بالاسكندرية مقابل 40 الفا لموسى
33.49 % نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بسوهاج
مؤشرات أولية: 199679 صوتا للسيسي مقابل 6816 صوتا لموسى في بورسعيد
مؤشرات: 20 مليون صوت للسيسي بالمحافظات مقابل 155 ألف لموسى
مؤشرات أولية: 85 ألفا و866 صوتا مقابل للسيسي4117 لموسى بالوادي الجديد
السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية
الصحة: حالة وفاة واحدة بين الناخبين
مؤتمرين صحفيين لمراقبي الانتخابات اليوم
التصديق على قبول دفعة جديدة من خريجي جامعات القوات المسلحة
“الزراعة” ترسل قوافل بيطرية لـ 14 محافظة
طوارئ بمستشفيات الصدر بالإسكندرية لمواجهة العاصفة الترابية
“الصحة” تخصص خط ساخن للمقترحات بشأن “مرضى التوحد”
وزير الصحة يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي
تعليق الدراسة بالشرقية بسبب العاصفة التربية
نصائح مرورية لتفادى حوادث الطرق بسبب العاصفة الترابية
إغلاق طرق البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية
إعادة فتح عدة طرق بالبحر الأحمر عدا طريق سفاجا/سوهاج
أمطار متوسطة على الإسكندرية.. واستعدادات لتصريف المياه
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة
توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 50 قرية بكفر الشيخ
اختتام فعاليات المرحلة الثانية لمشروع “تمكين النساء المهمشات”
انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
تنفيذ أعمال مشروع خط طرد المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة
قطع المياه عن الجيزة لمدة 16 ساعة الأحد المقبل
عرفات يتابع تنفيذ محطة مترو الزمالك
“الاستثمار”: فكرتك شركتك مول 33 مشروعا
“الاحصاء” يطلق تقريرا عن سوق العمل في مصر
ميناء دمياط يستقبل سفينتي بضائع خلال 24 ساعة
“الاستثمار” تأسيس 5203 شركات في 2018
“الاستثمار”: الخريطة الاستثمارية تضم 1000 فرصة مكتملة
الاستثمار تعلن تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية
استقرار الجنيه أمام الدولار في البنوك
البنا: تطوير الثروة الحيوانية يتحقق بتضافر الجهود
“الاستثمار”: خريطة الاستثمار متاحة بالعربية والانجليزية
الدولار يحتفظ بمكاسبه مع انحسار مخاوف الحرب التجارية
زيادة رحلات مصر للطيران خلال فصل الصيف
الخميس.. البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة
تنظيم بعثة تجارية لدولتى هولندا والمجر الشهر المقبل
اعادة فتح موانىء السويس واستئناف الحركة الملاحية
“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه
6.5 مليون ايرادات مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء لشهر فبراير
الاقتصاد التركي ينمو 7.4 % في 2017
فوتسي تعلن انضمام السعودية لمؤشرها
المفتي العام للقدس يدعو لصلاة الجمعة في الأقصى
“البيت الأبيض”:إطلاق النار على الأمريكيين- الأفارقة “مسألة محلية”
قوات الشرعية اليمنية تتقدم نحو مدينة الراهدة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
جونسون: هجوم سالزبوري بلور موجة سخط عالمية ضد روسيا
خروج مئات السوريين المحتجزين في دوما عبر الممر الآمن
مقتل3من داعش بغارات لطائرة أمريكية بأفغانستان
مفتي السعودية يدين الهجمات الحوثية على المملكة
روسيا تنفذ أول تحليق عسكري الى أمريكا
أنباء عن مصالحة نهائية بثلاث بلدات جنوبي دمشق
الشرطة الفرنسية تبحث عن سائق حاول دهس عسكريين
إيطاليا تعتقل 5 أشخاص على صلة بمنفذ هجوم برلين 2016
معهد الفلك يعلن 17 أبريل المقبل غرة شعبان
مصر تستضيف المدرسة الدولية لشباب الفلكيين
الشارقة تطلق الشبكة العربية للاتصال الحكومي
إجهاد الأم أثناء الحمل يؤثر على مخ الطفل
إعادة 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض للبحر المتوسط
مشروعات بحثية في إطار التعاون المصري الصيني
انطلاق معرض بغداد الدولى للكتاب
انطلاق معرض الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد..اليوم
“كنائس وأديرة الاسكندرية الاثرية” في مكتبة الإسكندرية الاثنين
البدري:دوري ابطال افريقيا هدفنا الاساسي
اللجنة المالية بالزمالك جاهزة لصرف مرتبات العاملين بالنادي
عبد الشافي الخيار الاول للزمالك في الجبهة اليسرى
اكرامي يخضع لكشف طبي لتحديد موقفه من مباراة طنطا
انطلاق البطولة الأفريقية للتايكوندو
اترك تعليقاً