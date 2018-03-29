القاهرة-اخبار مصر

اعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري إن الفوز بدوري أبطال إفريقيا هو أحد الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني وجميع اللاعبين هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري العام.

وأضاف البدري- أن الأهلي تخطى منافسا قويا وهو فريق مونانا في دورالـ32 وأن فوز الأحمر ذهابا وإيابا على بطل الجابون لا يعني أنه خصما سهلا علي الإطلاق وان هناك حالة من التركيز والإصرار والدوافع لدى الأهلي ساعدته على تخطي ضربة البداية في مشوار إفريقيا.

وأكد البدري أنه بدأ التحضير للمباريات الإفريقية المقبلة من خلال حصر نتائج ومشوار التأهل لكل فريق في مجموعة الأهلي التي تضم الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاون شيب البتسواني.

وأشار المدير الفني إلى أن مجموعة الأهلي صعبة, ولكن هناك هدفا محددا يسعى إليه وهو التأهل لدور الثمانية.